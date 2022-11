Atualmente o Estado registrou 75 casos de Monkeypox

Até a última segunda-feira (7), o Estado do Pará registrou 75 casos de Monkeypox, popularmente conhecida como varíola do macaco, a doença viral tem como principal característica o aparecimento de lesões na pele.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o paciente mais recente com a doença foi registrado em Itaituba, município do sudoeste do estado. A capital paraense teve a maioria dos casos registrado, foram 52 até o momento.

Os outros pacientes são moradores de município da região metropolitana, nordeste, sudeste e do Marajó. Segundo a Sespa o acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais.

Um dos sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios e exaustão. Uma das formas de se prevenir da doença é evitar contato com caso suspeito ou confirmado da doença, lavar as mãos com frequência e utilizar álcool gel, são uma das formas de prevenção.

A Sespa lançou em seu site uma cartilha chamada “Monkeypox – conhecer para prevenir”, onde explica do que se trata a doença, além de trazer várias informações importantes, também destaca como é feito o contagio, quais os sinais e sintomas e como se prevenir. Vale lembrar que a Monkeypox é transmitida de humano para humano, o macaco não tem nada haver com isso.

