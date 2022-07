Audiência entre ex-empresário e Luva termina sem acordo

A audiência de conciliação entre o influenciador Luva de Pedreiro e seu ex-empresário, Allan Jesus, realizada na tarde desta terça-feira (26), na 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca, terminou sem um acordo entre as partes. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal o Globo.

Durante a audiência, que não contou com a presença de Iran Ferreira, representado por seus advogados, a juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro ouviu um longo depoimento de Jesus. Foram apresentadas três propostas de acordo, mas nenhuma delas foi aceita.

O advogado do influenciador apresentou proposta para o pagamento integral a Allan do valor dos contratos celebrados até 21 de junho desse ano, com renúncia do ex-empresário à multa pela rescisão unilateral do contrato, avaliada em R$ 5,2 milhões. Também foi sugerida a transferência das empresas criadas para a marca “Luva de Pedreiro/Hiran” para “Luva”.

Os advogados do ex-empresário apresentaram contraproposta para pagamento do valor de R$ 20 milhões, incluindo neste total a multa, o que não foi aceito.

Pelo juízo, foi apresentada a proposta para pagamento dos contratos celebrados até 21 de junho desse ano, sendo 50% para Allan e 50% para Iran. Também foi proposto o pagamento de multa para Allan no valor de R$ 5 milhões e transferência das empresas para Iran, com o pagamento de todos os gastos para sua criação que tiverem sido arcados pelo ex-empresário. Mas não houve acordo.

