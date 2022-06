Audiência: Jornal Nacional tem pior início de ano de sua história

Dados do Painel Nacional de Televisão (PNT) apontaram que o Jornal Nacional vive uma severa crise de audiência. Acontece que o principal noticiário da Rede Globo registrou seu menor índice de público para um primeiro quadrimestre desde 1969. Caso não se recupere nos próximos meses, o ano de 2022 terá um desempenho ainda pior que o de 2021, quando o JN obteve seu menor nível de ibope em mais de cinco décadas.

Conforme os dados do PNT, o noticiário está com uma média de 21,4 pontos e tem o menor nível de share de toda a história da atração: 35,1%. Esse índice mede a participação de um programa no universo das TVs sintonizadas.

Para efeitos de comparação, os números de 2021, que já representavam o pior início de ano para o jornal, eram de 25,8 pontos e 39,2% de share no primeiro quadrimestre. Cada ponto corresponde a cerca de 270 mil casas.

Na avaliação de Feltrin, os possíveis motivos que podem estar por trás da queda seria a ausência de furos jornalísticos, um viés editorial engessado, além do crescimento das redes sociais e dos sistemas de streaming.

O levantamento dos dados foi feita pela Kantar Media e leva em conta as 15 maiores regiões metropolitanas do país.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / TV Globo

As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL.