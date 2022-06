Audiência pública na Unama debate a dignidade menstrual

Uma em cada quatro mulheres, incluindo adolescentes, deixam de realizar tarefas sociais, como ir à escola, porque estão menstruadas e sem acesso a absorventes higiênicos. O dado da União das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA foi evidenciado na audiência pública sobre dignidade menstrual, realizada pela Unicef em parceria com a vereadora Lívia Duarte (PSOL) e a Prefeitura Municipal de Belém. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 3, no auditório David Mufarrej, da Unama, na capital paraense.

Adolescentes e jovens estudantes e representantes de instituições que atendem esse público, como República de Emaús e Lar Fabiano de Cristo, participaram da audiência que foi a culminância da programação da Semana da Dignidade Menstrual, realizada na cidade, durante a qual foi realizada a doação de absorventes.

A vereadora Lívia Duarte, que presidiu a audiência, ressaltou a importância de superar tabus sobre a menstruação a fim de levar informação às crianças, adolescentes e mulheres adultas sobre esse tema natural do corpo humano, inclusive, para os homens trans.

“Pedimos absorvente para a amiga com tanta discrição, como se estivéssemos pedindo algo ilícito. O nosso sangue não é sujo”, destacou. “Menstruação é uma questão de saúde e também social, é um tema transversal. Precisamos falar sobre menstruação, sobre ser mulher, sobre a falta de água, de saneamento também”, destacou.

Lívia apresentou na audiência a proposta de um projeto de lei a fim de que os profissionais da rede municipal de saúde sejam capacitados para atender adequadamente os casos de cólicas, de menarca e de acompanhamento psicológico das adolescentes, sem falar na garantia de acesso a absorventes nas unidades de saúde.

Relatos de jovens de Belém que utilizam miolo de pão e sabugo de milho para substituir absorventes foram reproduzidos durante a audiência por Caroline de Souza, conselheira da estratégia de participação popular da Prefeitura de Belém, o “Tá Selado! Adolescentes”. Ela vem participando das atividades de combate à pobreza menstrual realizadas pela Unicef, Lívia Duarte e Prefeitura, desde dezembro de 2021. “Encontramos uma menina de 12 anos que não sabia o que é menstruação, que achava que estava com hemorragia interna. Imagina o reflexo disso no emocional de uma adolescente”, destacou.

PESQUISA

Durante o evento, Rayanne França, Youth and Adolescent Development Officer da Unicef Manaus, divulgou a pesquisa sobre pobreza menstrual em Belém, realizada pela Unicef, que entrevistou 1.257 pessoas que menstruam entre dezembro de 2021 e abril deste ano. A pesquisa constatou que 10% das entrevistadas com idades entre 10 e 19 anos não conhecem o próprio ciclo menstrual. “A pobreza menstrual também é não ter acesso a informação. Quatro milhões de estudantes são privadas de acesso a itens de higiene nas escolas (do Brasil)

A maioria das entrevistadas, 63%, usa absorvente externo, 15,3% absorvente interno, 5,7% usa os dois tipos de absorventes, 4,1% usa absorvente externo e pano e 2,9% usa calcinha ou cueca absorvente.

Durante o período menstrual, 17,8% já deixaram de praticar atividades físicas durante, quase 14,8% já faltaram à escola, 5% deixaram de sair com amigos, 4,9% deixaram de passear, 4% deixaram de ir para a escola e também de praticar atividades físicas, 2,7% deixaram de passear e de praticar atividades físicas, 2,39% deixaram de ir à escola e também de sair com amigas, 1,9% deixaram de ir à escola e também de passear e 1,7% deixaram de ir à igreja.

O que mais preocupa é a falta de acesso a itens de higiene pessoal. A pesquisa identificou que somente 25% das entrevistadas têm acesso a água e sabonete, 20% têm acesso a água, sabonete e papel higiênico, enquanto 10% têm acesso a 3 a 4 itens de higiene. Ainda, quase 82,9% têm acesso a banheiro de 3 a 4 vezes por dia, quase 12,9% têm acesso por 1 ou 2 vezes por dia e 2,6% não responderam.

Sobre as situações enfrentadas durante a menstruação, 42% tem vergonha por vazamento; 11,8% tem essa vergonha somada ao receio do volume do absorvente aparecer na roupa e à incompreensão por sofrer cólica, mal estar e mudanças de humor; 10% têm vergonha de vazamento e receio do volume do absorvente; 9% se preocupa apenas com o volume do absorvente; 6,5% têm medo do volume e incompreensão pela cólica, mal estar e mau humor; e apenas 1% relataram que não se sentem socialmente desconfortáveis.

Ao longo dos últimos cinco meses, a campanha pela dignidade menstrual promoveu 78 oficinas que levaram informações e promoveram a doação de 30 mil absorventes higiênicos em 26 bairros e cinco ilhas da capital paraense, atingindo mais de 3 mil adolescentes.

Imagem: Ascom/CMB