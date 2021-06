Audiência Pública na Unama debate o limite territorial de Belém e Ananindeua

Os limites entre os municípios de Ananindeua e Belém precisam ser demarcados. Para tal, o vereador de Ananindeua, Aurélio Rodrigues (Republicanos) propôs a realização de uma audiência pública para debater como essa questão pode ser urgentemente resolvida.



A audiência aconteceu na quinta-feira (24), no auditório da Unama.

O fato é que moradores de bairros como Águas Lindas estão sofrendo com falta de infraestrutura, saneamento, educação, entre outros serviços essenciais, diante da imprecisão de limitação entre os dois municípios. Diante desta situação será formado um grupo de estudo para dialogar junto com representantes das populações de Belém e Ananindeua, além das autoridades de órgãos competente,

para que seja elaborado um projeto de lei visando a demarcação correta do limite intermunicipal.



Essa é também a contribuição do deputado estadual Fábio Freitas para a resolução desse problema que aflige os moradores que necessitam do poder público municipal, “pois fui o quarto deputado mais votado em Ananindeua e o segundo mais votado de Belém”.

Da audiência participaram o vereador proponente da Audiência Pública, Aurelio Rodrigues, de Ananindeua, vereadora Geisi Fenix , ambos do Republicanos, bem como a maioria dos vereadores de Ananindeua, e ainda os vereadoras de Belém Augusto Santos, também do Republicanos e o Prefeito Doutor Daniel Santos

Reporte: Junior Campos