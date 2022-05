Audiência pública vai reunir empresários e usuários para discutir sobre o transporte público em Ananindeua

Com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança para os passageiros que precisam utilizar o transporte público, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, irá realizar uma audiência pública.

A audiência tem como finalidade ouvir as sugestões e críticas relacionadas a sociedade civil, para melhorar o projeto de reestruturação do serviço de transporte coletivo do municio de Ananindeua, que subsidiará a concorrência pública para a concessão deste serviço.

O encontro será na última quarta-feira (25) de maio, no auditório da Unama Br, e contara com a participação do Semutran que apresentará um diagnóstico do transporte público e as entidades da sociedade civil, empresários e usuários poderão participar para dar sugestões.

Até o momento, duas empresas operam o sistema de transporte coletivo em Ananindeua com uma frota de 110 veículos – ônibus de médio e pequeno porte, que percorrem por doze linhas dentro do município.

Foto: Leandro Santana