Auditoria pecuária

No próximo dia 15, o MPF vai divulgar novos resultados de auditorias dos acordos da cadeia econômica da pecuária no Estado do Pará. As auditorias avaliam o cumprimento da legislação socioambiental e de diretrizes de sustentabilidade previstas em compromissos com o MPF. O evento será transmitido pela internet, para que todos tenham acesso.