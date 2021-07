Augusto Santin, do Clube do Remo, defende a liderança do Campeonato Paulista

O piloto Augusto Santin, representante do Clube do Remo, parte para um fim de semana histórico. O piloto azulino fará a sua estreia no Velocitta, o moderno autódromo no interior de São Paulo, na disputa da 5ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. As informações são do portal do Leão Azul.



Esta será também a primeira vez que a FVee promove uma competição no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Até hoje, apenas Rubens Barrichello havia pilotado um carro da categoria no autódromo, em teste e gravação para o seu programa de TV, o Acelerados, em 2017. “Será um momento muito especial para a Fórmula Vee e também para mim. Todos os pilotos elogiam demais e sempre demonstram o desejo de correr no Velocitta. Espero que possa ser realmente uma grande experiência”, disse Augusto Setin.



Augusto Setin procurou, nos últimos dias, informações acerca do circuito na busca do melhor desempenho na competição. “Soube que o Rubinho andou na casa de 1min06seg, mas utilizando apenas o traçado externo da pista. Acredito que com o uso da pista completa, de 3.493 metros, o tempo deve ficar em torno de 1min30seg. Mas só vamos saber a partir de sexta, com os primeiros treinos”, contou.



Santin, a bordo do expresso 33, lidera o Campeonato Paulista com 116 pontos, já considerando o descarte dos dois piores resultados. Laurent Guerinaud é o segundo, com 106, e André Suenaga o terceiro, com 83. Ao todo, o campeonato terá 10 etapas.

Os treinos livres no Velocitta serão realizados na sexta-feira. No sábado, às 11h, será disputada a primeira prova. No domingo, a segunda prova ainda tem horário a ser definido, com transmissão em www.fvee.com.br . Acompanhe pelo site e pelas redes sociais da FVee no Instagran e Facebook a confirmação do horário da prova de domingo.



Confira ainda no site como participar de provas do Campeonato Paulista (em Interlagos e no Velocitta), da Copa ECPA (em Piracicaba) e da FVee Open (exclusiva para iniciantes), além de treinos, drive day e aulas de pilotagem.

Foto: Samara Miranda/Agência Remo

Remo em prova de velocidade