Aula inaugural do Pré-Vestibular Municipal tem participação do prefeito de Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da aula inaugural do Pré- Vestibular Municipal de Belém (PVMB) 2021. O evento foi realizando na noite desta quinta-feira, 13, por meio de live transmitida via Facebook, e teve como tema “O desafio de acesso ao ensino superior durante a pandemia”.

Participaram da aula, além do prefeito, o presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” (Funbosque), Alickson Lopes, a deputada estadual Marinor Brito, do PSOL, a titular da Secretaria de Administração (Semad), Jurandir Novaes, a coordenadora pedagógica da Fundação Escola Bosque, Wanny Góes, a coordenadora do PVMB, Joelma Ferreira, e o representante dos professores do cursinho, Brenno Carriço.

O prefeito Edmilson Rodrigues iniciou dando boas-vindas aos 1.500 alunos do Pré-Vestibular Municipal que tentarão uma vaga na universidade este ano. Durante a conversa, o prefeito falou sobre a importância da Universidade Federal do Pará (UFPA) no cenário nacional e defendeu o acesso à educação. “As três maiores universidades federais brasileiras são a Univeriade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Minas Gerais e a do Pará. A UFPA é a maior universidade pública do Brasil em termos de alunos. É prazeroso ver a capacidade de resistência da UFPA”, destacou.

Presidente da Funbosque, órgão responsável pelo PVMB, Alickson Lopes recepcionou os novos alunos. “Neste momento especial de recepção aos nossos alunos do cursinho, em uma data de luta histórica que é o dia 13 de maio,o cursinho vestibular representa uma ação afirmativa de conquista de um espaço importante no ensino superior”, comentou.

Este ano, mais de cinco mil alunos se inscreveram no processo seletivo do Pré-Vestibular. A aulas começaram no dia 12 de maio, por meio do Facebook e da plataforma Classroom, onde os alunos poderão tirar dúvidas, explica a coordenadora do Pré-Vestibular, Joelma Ferreira.

“Nossas aulas serão totalmente on-line. Os alunos terão a possibilidade de tirar dúvidas com os professores, fazer simulados e gravar aulas”, anunciou.

No final da aula inaugural o prefeito Edmilson Rodrigues ressaltou a importância do PVMB e destacou o novo momento do cursinho.

“O cursinho tem que privilegiar o filho do pai desempregado ou o filho que tem seis irmãos e vive só com a mãe. A intenção é estruturar o cursinho e planejar um concurso público para os professores. Espero conseguir a sede própria e levar o cursinho aos distritos”, finalizou o prefeito.

Por: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém