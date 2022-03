Aula inaugural marca a abertura do 1º curso superior de Gastronomia em Mosqueiro

A tarde deste sábado, 19, foi marcada pela aula inaugural do curso superior de Tecnólogo em Gastronomia realizado no distrito de Mosqueiro, que busca formar moradores da ilha e fomentar o turismo gastronômico.

O encontro ocorreu no espaço Mirante do Maracajá e contou com a presença dos alunos do curso, além de uma aula show, ministrada pela gastróloga Vanessa Alencar.

A ação é resultado de uma cooperação entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e o Governo do Estado do Pará, que oferta o programa Forma Pará.

“Isso é fruto da cooperação entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado. O programa é o Forma Pará, que leva cursos a diversos locais e envolve universidades, algumas públicas”, disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Ministrado pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), o curso de Gastronomia iniciou no dia 14 de fevereiro, é exclusivo para moradores do distrito e tem duração de dois anos e meio. Os alunos terão cinco semestres, onde assistirão aulas sobre gastronomia amazônica e gastronomia regionais.

Um local, onde funcionava o Praia Bar, no bairro da Vila, será reformado para receber o Restaurante Escola de Mosqueiro. Morador do distrito, Moacir Nascimento, de 67 anos, destacou o que a graduação vai mudar na sua vida.

“Feliz, aos meus 67 anos, em voltar à sala de aula. Me identifico muito com o curso, mas não é só isso. Posso interagir com os colegas, aprender e não preciso pegar ônibus pra ir até Belém, faço aqui onde moro mesmo”, disse.

Belém é uma das principais rotas turísticas em 2022

A formação técnico superior para a população de Mosqueiro, principalmente na área da gastronomia, visa fomentar e alavancar o turismo alimentar em Belém e na ilha.

O selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedida pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Belém, foi lembrado pelo prefeito Edmilson Rodrigues, assim como a escolha da capital paraense, pelo Ministério do Turismo, como uma das principais rotas turistas no ano de 2022.

“Esse curso é excelente para turismo ecológico, o turismo da Amazônia, pode ser também o turismo científico. No caso em Mosqueiro, os alunos podem desenvolver suas atividades e a Prefeitura ajudar desenvolvido um programa turístico gastronômico para virar referência”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Selecionada entre os 200 candidatos que concorreram as 50 vagas para o curso de gastronomia, a autônoma Raissa Figueiredo, de 26 anos, não escondeu a alegria de tentar sua primeira graduação, justamente na área que gosta.

“Eu estou muito feliz por essa oportunidade para os mosqueirenses. Como confeiteira, vou ter a oportunidade de trabalhar na minha área e focar no atendimento aos turistas”, comentou a aluna.

Mais cursos – Por meio do Forma Pará, no distrito de Mosqueiro, já estão em andamento os cursos superiores de Licenciatura em História e de Bacharelado em Turismo, ministrados pela Universidade Federal do Pará (UFPA); além da graduação em Ciência da Computação, com vagas ofertadas pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

“Já temos três cursos em Mosqueiro e esse é o quarto. Mas é o principal da parceria entre Prefeitura de Belém e Governo do Estado. Esperamos formar com raízes em Mosqueiro, que fortaleçam o turismo e gastronomia local”, explicou a coordenadora do programa Forma Pará, Edilza Fontes.

Participaram da cerimônia a vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana; a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Márcia Bittencourt; e a secretária Municipal de Administração, Jurandir Novaes.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira