Aulão de ritmos e atrações musicais animaram o domingo de verão em Icoaraci

Mais um final de semana de verão, em Icoaraci, foi marcado por muito agito e lazer. O Tamo Junto no Verão 2023 – da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, está garantido cultura, diversão e bem-estar para os veranistas.

Neste final de semana não foi diferente e no domingo,23, os moradores e visitantes do distrito puderam aproveitar as apresentações de bandas e cantores locais, além de praticarem exercício de forma descontraída em um aulão de ritmos.

“Para nós é maravilhoso, exercício e saúde. A gente se distrai e levanta nossa autoestima.É tudo de bom. A programação está sendo maravilhosa”, comentou Dagmar Miranda, moradora do distrito de Icoaraci há mais de 20 anos, que foi uma das participantes da aula de dança na tarde de domingo.

O coreógrafo e professor de dança Thiego Maradona foi o responsável por agitar os participantes do aulão de ritmos. Para Thiego, essa iniciativa se torna ainda mais importante quando não promove apenas o lazer, mas também o cuidado com a saúde fisica e mental.

“A expectativa estava lá em cima e a programação foi maravilhosa. A dança agrega ainda mais para programação, beneficiando a saúde das pessoas. A expectativa para o próximo domingo é melhor ainda”, disse o coreógrafo.

De acordo com o Agente Distrital de Icoaraci, em exercício, Sidiclei Miranda, os finais de semana de verão em Icoaraci têm superado as expectativas, e que em cada programação aumenta mais o fluxo de pessoas para curtir a Praia do Cruzeiro e a orla de Icoaraci. “Isso é muito bom porque aumentando o fluxo de pessoas atraídas pela programação, aumentam também o turismo e o comercio local. Nesse domingo, além das bandas, que colocou todo mundo pra cima, tivemos o aulão de ritmos que é uma atividade física animada, então o morador além de aproveitar o domingo também consegue se exercitar”, comentou Sidiclei.

Para fechar as programações de verão da Prefeitura de Belém no distrito, a Adic promoverá no próximo domingo,30, shows musicais, a grande final dos torneios de futebol de areia e o tradicional concurso Garota e Garoto Verão.

A programação completa será divulgada nas redes oficiais da Adic (@adic.pmb).

*Texto: Afonso Henrique – estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Neves (Ascom Adic). Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Ascom Adic