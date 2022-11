Aulão do Enem

A Secretaria de Estado de Educação promoveu um “aulão” aberto a todos os alunos da Rede Pública de Ensino e candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio que farão a segunda etapa de provas. A iniciativa visa preparar os candidatos que, agora, se submetem à temida matemática, química e física. No Pará, são quase 200 mil candidatos em busca de uma oportunidade nas universidades públicas e privadas.