Aulas de reforço começam a ser ministradas na UsiPaz Nova União, em Marituba

Moradores de Marituba agora podem contar com aulas de reforço escolar para estudantes devidamente matriculados no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino. As turmas foram iniciadas nesta terça-feira (05), na Usina da Paz Nova União, e seguirão com cronograma de aulas até o encerramento do ano letivo.

“Nós vamos trabalhar aqui com os alunos mais um apoio escolar pensando nesse tempo de pandemia em que eles ficaram longe da escola, então pensando nas lacunas que eles tiveram durante esse período, nós estamos com esse projeto de reforçar e de perceber as dificuldades que eles ainda têm, que adquiriram nesse tempo, nós vamos tentar sanar essas dificuldades o máximo que nós pudermos. Nós procuramos ter um olhar mais cuidadoso com nossos jovens, pensando em realmente formar cidadãos que tenham capacidade, competência para entrar no mercado de trabalho por meio da educação”, explica Tatiana Cavalcante, professora de língua portuguesa.

A iniciativa é mais uma parceria entre a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), através do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), e a Secretária de Estado de Educação (Seduc). As turmas ocorrerão sempre as terças e quintas-feiras, entre 8h e 11h, de acordo com cada série. A princípio, serão trabalhadas as disciplinas bases da grade curricular como português e matemática, que são as mais demandadas pela população local.

“Ele tem bastante dificuldade em matemática e eu sempre tive vontade de colocar ele numa aula de reforço, mas eu nunca pude pagar. Mas como agora apareceu essa oportunidade aqui na Usina, eu abracei logo”, conta Elciane Teixeira, mães do Mário Henrique Teixeira, de 11 anos, aluno do 6º ano do ensino fundamental.

A dificuldade com cálculos também é compartilhada pela Flávia Silva, jovem de 13 anos e aluna do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Romeu Pires Borges, em Marituba. Para quem tem o sonho de um dia ser advogada e delegada, o reforço escolar certamente será fundamental na jornada. “Tenho muita dificuldade em matemática e português, espero que aqui eu consiga desenrolar melhor e melhorar as minhas notas na escola também”.

Ivete Brabo, coordenadora de projetos da Seduc dentro das Usinas da Paz, reafirma o compromisso desta iniciativa. “O reforço visa fortalecer o aprendizado desses alunos no que se refere as disciplinas ofertadas, beneficiando o aluno matriculado e objetivando criar condições favoráveis de aproximação com o âmbito escolar que, por sua vez, ajuda no combate à evasão escolar”.

“Sinto dificuldade em matemática, eu não sei fazer algumas coisas que os professores passam para mim. Eu fazia uma aula de reforço antes, na rua de casa, mas não senti bons resultados, aí como abriu na Usina da Paz eu vim pra cá”, relata Ruana Souza, de 13 anos, também aluna do 8º ano do fundamental.

Além das turmas de reforço escolar, são ofertadas também turmas de inglês e alfabetização para adultos, todos ainda com vagas para inscrição, que devem ser feitas presencialmente na recepção da UsiPaz. Os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de matrícula.

Por Raiana Coelho (SEAC)