Aulas de tênis e beach tennis para crianças e adolescentes de Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), em parceria com a Academia Set Point, abriu inscrições para as aulas de Tênis e Beach Tennis do projeto Raquetes do Futuro na Orla de Ananindeua. As aulas são gratuitas e destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

As inscrições podem ser feitas na Orla de Ananindeua. Para se inscrever, é necessário apresentar cópia da identidade do aluno e responsável, boletim, comprovante de residência e declaração escolar. As aulas iniciam no dia 8 de janeiro e a criança devem estar matriculado em instituição de ensino público ou privado.

O projeto Raquetes do Futuro tem como objetivo promover a prática do tênis e do beach tennis de forma gratuita e acessível para crianças e adolescentes de Ananindeua. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Ananindeua, que tem investido na promoção do esporte e do lazer para a população.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para aulas do projeto “Raquetes do Futuro”

Local: Orla de Ananindeua

Horário: 8h às 12h // 14h às 18h

Endereço: R. Santa Fé, 22b – Icuí-Guajará, Ananindeua – PA, 67125-384

Local das aulas: Orla de Ananindeua

Foto: Leandro Santana