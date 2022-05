Aulas do Polo Pré Enem Metropolitano começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira, 30, as aulas no Polo Pré Enem Metropolitano, em Belém. Mais de 2.600 alunos são esperados nos turnos da tarde e noite. A lista com os classificados foi divulgada no último dia 25, após processo seletivo. No total, mais de 8.000 candidatos se inscreveram na seletiva.

As pessoas que não foram selecionadas para as aulas presenciais, estão automaticamente matriculadas no Enem Pará Digital. As aulas nesta modalidade on-line iniciarão nos próximos dias. Os dois preparatórios são voltados para pessoas de baixa renda, candidatas à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Esse é o início do sonho de muitos candidatos que não tem condições de pagar um cursinho preparatório para o Enem ou até mesmo faculdades particulares. Esse é um investimento do Governo do Estado do Pará, por meio da Seduc, que este ano ofereceu ampliação das vagas. Estamos com mais de 2.600 alunos no formato presencial. Também quero agradecer aos professores que se dedicam diariamente para ensinar o melhor conteúdo a esses candidatos. Em breve estaremos comemorando o sucesso desses alunos”, destacou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

CRONOGRAMA

Para os alunos presenciais, as turmas ficam divididas em dois módulos, conforme escolha no momento do ato da inscrição, na internet;

MÓDULO I

Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Turno tarde: de 13h50 a 18h

Turno noite: de 18h50 a 22h10

MÓDULO II

Dias: Terça, Quarta e Sábado

Turno tarde: de 13h50 a 18h

Turno noite: de 18h50 a 22h

“É importante o aluno chegar cedo. Cada sala terá uma lista com o nome do respectivo aluno, que deverá ir preparado, com seu caderno e caneta, para pegar as instruções. Ressalto que serão dois módulos. Nesta segunda-feira (30), será o início do módulo I é na terça-feira (31) o início do módulo II. Importante ressaltar que essas ações também são ampliadas para as usinas da Paz. Cabanagem, Bengui, Icuí-Guajará e em Marituba. Todos funcionam na perspectiva de módulos. Segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sexta. Já aos sábados, nós realizamos os aulões nas usinas”, completou o coordenador do Polo Metropolitano Enem Pará, Professor Diego Maia.

ENEM DIGITAL

A plataforma digital Enem Pará, produzida pela Seduc em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), também faz parte do Polo Metropolitano Pré-Enem. A iniciativa vai propiciar, pela internet, o acesso a diversos conteúdos preparatórios ao Enem, para todos os candidatos, independentemente da rede de ensino a qual seja vinculado ou tenha frequentado. A plataforma assegura mais de 1,2 mil vídeo-aula e conteúdos preparatórios como apostilas, materiais didáticos, slides, que podem ser acessados a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet.ServiçoPara se inscrever nas aulas preparatórias realizadas nas usinas da Paz, o interessado deve se dirigir até uma das unidades e fazer o cadastro de maneira presencial. O mesmo ir em horário comercial, levando Carteira de identificação com foto, CPF e comprovante de residência para cadastro no sistema. As aulas acontecem por módulo e são totalmente gratuitas.

Imagem: Agência Pará de Notícias