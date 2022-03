Aulas presenciais em Tailândia começam nesta terça, dia 15, com 50% em sala

A prefeitura de Tailândia, no nordeste paraense, divulgou na semana passada as datas de retorno às aulas de forma presencial na rede municipal de ensino.

Neste primeiro momento, as aulas retornam com 50% dos alunos a cada semana em sala de aula. Com início marcado para esta terça-feira, dia 15. Neste período, devem voltar alunos do Fundamental I – 1º ao 5º ano; Fundamental II – 6º ao 9º ano; EJA – Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com o Plano Municipal de Retorno às Aulas, da Secretaria Municipal de Educação, as aulas com turma completa, 100% presencial, devem retornar dia 18 de abril.

Os pais devem ficar atentos e se comunicarem com as respectivas escolas dos filhos para não perder o retorno dos primeiros dias de aulas.

Seguindo o posicionamento do Governo do Estado, as aulas presenciais em Tailândia estão suspensas desde o dia 18 de março de 2020, início da pandemia do coronavírus.

Fonte: Portal Tailândia