Aulas voltam em Tailândia nesta terça de forma remota, retorno presencial é previsto em 30 dias

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) marcou para essa terceira-feira (15) o retorno das aulas do ano letivo de 2022 em Tailândia, nordeste do Pará.

O retorno ainda será de forma remota, ou seja, com as aulas realizadas online, mas com previsão dos alunos voltarem as salas de aula em 30 dias.

Regina Góes, Secretária Municipal de Educação, disse ainda que as escolas estarão adequadas para receberem os alunos.

O alto índice de casos de Covid-19, registrados no município nas últimas três semanas fez a Secretaria Municipal de Saúde emitir um parecer recomendando o retorno à sala de aula no período de 30 dias.

De acordo com a SEMED, 286 profissionais da educação foram diagnosticados com Covid nos últimos dias e estavam de atestado médico, por isso, a cautela da Secretaria.

No entanto, Regina Góes, refutou informações que o ano letivo será mais uma vez com aulas online. Ela garantiu que o município vem trabalhando com o entendimento de aulas presenciais desde o fim do ano passado.

Fonte: Portal Tailândia