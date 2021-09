Aumenta a procura por maniva, pato e tucupi no Ver-o-Peso

Faltando 18 dias para a realização da romaria do Círio de Nazaré, já é grande a movimentação de desembarque, lavagem e moeção da maniva na feira do Ver-o-Peso, centro de Belém. Também cresce o movimento nas barracas de vendas de tucupi, assim como nos pontos de comércio de pato, galinhas caipiras e perus vivos. Os feirantes informam que nesta época é que as vendas redobram, às vezes triplicam em relação aos demais meses, que a demanda é menor.



Os trabalhadores do Ver-o-Peso dizem não haver risco de falta dos produtos para o tradicional almoço do Círio, mas admitem que os preços estão bem mais caros que em relação ao ano passado, quando os reflexos da pandemia eram maiores e as vendas despencaram, já que as pessoas diminuíram as compras, talvez por não receberem, ano passado, tantos convidados exatamente por causa da covid-19.



Este ano, com as medidas de flexibilização e mais o avanço da vacinação, os feirantes colocam fé que as vendas tendem a aquecer mais e mais à medida que for se aproximando o segundo domingo de outubro, quando ocorre a festividade.



A maniva é comercializada na feira do Ver-o-Peso de três formas: a folha da mandioca ou de macaxeira (manivão), que se mói para fazer a maniva, primeiro ingrediente da maniçoa (a “feijoada” paraense); muitas pessoas preferem comprar as folhas e moerem no liquidificador em casa. Outra forma é a maniva já preparada e crua, comercializada ao quilo e a maniva pre-cozida, também vendida ao quilo que varia de R$ 5,00 a R$ 7,50.



Já o tucupi terá garrafas de 1, 1,5 e 2 litros com preços que vão de R$ 6,00 a R$ 25,00, a depender da marca.

Por outro lado, os preços do pato e do peru vão variar muito. Segundo os vendedores das aves, dependerá dos preços de frete e da oferta do produto que vem, em sua maioria, do interior do Estado e também do Maranhão.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar