Aumentam as visitas à Basílica Santuário na reta final do Círio de Nazaré

A festividade do Círio de Nazaré se encerrará no domingo, 24, com a tradicional queima dos fogos de vista diante da Basílica Santuário de Nazaré, a partir das 21h40. A programação religiosa ocorre com a Santa Missa, às 18h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Para acessar ao interior do templo, as pessoas devem comparecer com suas máscaras e com uma hora de antecedência, posto que ingressam apenas 50% da capacidade de público na nave central da igreja.



Às 21h20, acontece o espetáculo pirotécnico com vídeo mapping e o anúncio do tema do Círio 2022. O público poderá acompanhar um show com fogos de artifício a partir das 21h40. Estarão presentes integrantes da igreja, a Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré.



Segundo avaliação da Diretoria da Festa, 2021 fica na história como o segundo ano consecutivo sem procissões e com eventos inéditos incluídos na programação, envolvendo projetos que devem permanecer para as próximas edições do Círio de Nazaré. As 13 procissões oficiais da festividade não se realizaram, e muitos devotos improvisaram sua própria procissão, levando cerca de 500 mil pessoas às ruas no domingo do Círio (10).



São 15 dias de devoção e expressão de Fé a Nossa Senhora de Nazaré. “Nos despedimos de mais um Círio de Nazaré, e eu e Paula nos despedimos também da coordenação da Diretoria da Festa. Tentamos fazer nosso melhor, mesmo em tempos difíceis, priorizando sempre o povo devoto de Nossa Senhora e os irmãos mais necessitados da Região Metropolitana de Belém. Até onde pudemos, levamos Nossa Senhora para perto do seu povo. Agora é aguardar, neste domingo, que dom Alberto anuncie o novo casal coordenador e também o tema do Círio 2022”, disse o coordenador da Diretoria da Festa deste ano, Albano Martins.



Conforme Albano houve “dois Círios: um oficial, a que nos coube organizar atendendo todas as determinações e restrições dos órgãos de segurança; mas teve outro, um Círio espontâneo, feito pelo povo, com muita humildade, muita calmaria, muita fé, e temos que tirar lições de ambos. O oficial rendeu momentos muito bonitos, que identificaram a quem pertence o Círio, e o espontâneo com belos momentos de fé”.

EVENTOS

Depois da missa de domingo haverá a projeção de vídeo mapping na fachada da Basílica de Nazaré pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”. O espetáculo é aberto ao público e acontece às 21h20. A realização é do VJ Lobo e da Amplicriativa, com apoio institucional da Basílica de Nazaré e da Diretoria da Festa de Nazaré.



Já o espetáculo de fogos deve durar cerca de 7 minutos e vai colorir o céu de várias cores. Neste ano, serão disparadas 2.580 bombas, entre girândolas, cakes, candelas romanas e bombas importadas de 2,5 a 4 polegadas, seguindo todas as orientações técnicas e legais e de segurança. Os fogos serão instalados na área do estacionamento do Centro Social de Nazaré, atrás do Arraial. O material foi fornecido pela empresa Piroshow Fire System.



Para segurança no encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado ao público a partir das 20h30, assim como toda a área do estacionamento. Será reaberto somente na segunda, a partir das 17h, encerrando na terça, dia 26.

Nesses últimos dias, centenas de fieis têm comparecido à Basílica Santuário, onde está a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada pelo caboclo Plácido, e também na Praça Santuário, onde está a berlinda com a Imagem Peregrina do Círio. É a primeira vez que a Berlinda fica exposta ao público por tão grande espaço de tempo.

