Aumento de casos de Covid faz Israel retomar uso de máscaras

Israel restabeleceu nesta sexta-feira (25) a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, que havia suspendido há dez dias, devido ao aumento crescente nos casos de Covid-19, informou o Ministério da Saúde do país.

O coordenador nacional do combate à pandemia em Israel, Nachman Ash, declarou que não acredita que o país esteja em uma quarta onda de infecções, mas apoiou a medida devido ao aumento da taxa de positividade e do número de casos, que hoje ultrapassou 200, o mais alto desde abril.

A pasta de Saúde israelense registrou um total de 227 novas infecções em 24 horas, após uma semana marcada por um aumento significativo de mais de uma centena que elevou o índice de positividade de 0,1% para 0,6%.

Com a entrada em vigor da medida hoje ao meio-dia, o ministério também recomendou seu uso em aglomerações e grandes eventos ao ar livre como a Marcha do Orgulho Gay que acontece nesta sexta-feira (25) em Tel Aviv.

Com a campanha de vacinação mais rápida do mundo, com mais de 5,1 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses – em um universo de mais de nove milhões de residentes -, o país havia praticamente voltado à normalidade.

Foi o primeiro do mundo, por exemplo, a derrubar a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre em meados de abril e, desde 15 de junho, seu uso também não era necessário em ambientes fechados, com algumas exceções como asilos e aviões.

No entanto, a chegada da variante Delta, agora predominante no país, que se manifestou em surtos em escolas de duas cidades israelenses, se espalhou e, em alto percentual, entre os vacinados.

O novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, adiou esta semana a entrada de turistas no país até 1º de agosto, que estava marcada para 1º de julho, e antecipou a possibilidade da retomada de restrições para conter infecções.

Além disso, o Ministério da Saúde israelense tenta agilizar a vacinação de menores de 12 a 15 anos.

Mesmo com um número baixo, o aumento da morbidade preocupa as autoridades israelenses que têm reforçado a vigilância das quarentenas de quem retorna do exterior sem vacinação, bem como as multas para quem não as cumprir.

Fonte: *EFE