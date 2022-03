Aumento de preço da gasolina e do Diesel já eram praticados desde ontem em Belém

Embora tendo a Petrobrás anunciado no final da manhã de ontem quinta-feira, 10, novos aumentos nos preços da gasolina, óleo diesel e do Botijão de Gás de Cozinha (GLP) na Refinaria, os postos de revendas na capital paraense já estavam praticando os novos preços de forma abusada. Poucos postos tinham ontem gasolina ou diesel com os preços antigos.



Os reajustes autorizados pela Petrobras são da ordem de 18,8% na Gasolina, de 24,9% no preço do Diesel e de 16,1% no preço do Botijão de Gás de Cozinha. Ontem, A PROVÍNCIA DO PARÁ inverteu tais percentuais em função de nota equivocada enviada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que já fez a correção. Pelo erro, este jornal pede desculpa aos leitores. As novas alterações nos preços dos combustíveis estão em vigor oficilalmente no Pará e em todo o Brasil a partir desta sexta-feira, 11.



GASOLINA



Segundo as análises do Dieese/PA, este novo reajuste de quase 19,00% anunciado pela Petrobras no preço a Gasolina na Refinaria, é a segunda alteração oficial promovida pela Empresa no preço do produto, ocorrida este ano. A primeira alteração no preço da Gasolina na Refinaria promovida ocorreu no dia 11/01/2022, com aumento de 4,85% e a segunda anunciada no dia de ontem, quase dois meses depois do primeiro reajuste em 2022, de 18,8%.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP mostra que em média o preço do litro da Gasolina foi comercializado em Belém Capital, nos postos de combustíveis na semana passada (27/02 a 05/03/2022), a R$ 6,640, com o menor preço a R$ 6,270 e o maior a R$ 6,899.



DIESEL



As analises do Dieese/PA também mostram que o novo reajuste de 24,9% anunciado pela Petrobras no preço do óleo Diesel na Refinaria, é a segunda alteração oficial promovida pela estatal no preço do produto, ocorrida este ano. A primeira alteração ocorreu no dia 11/01/2022, com aumento de 8,08% e a segunda, anunciada no dia de ontem, com aumento de 24,9%.

O Balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da ANP mostra que em média o preço do litro do Óleo Diesel foi comercializado em Belém Capital em postos de combustíveis na semana passada (27/02 a 05/03/2022), a R$ 5,994, com o menor preço a R$ 5,550 e o maior a R$ 6,399.



GÁS DE COZINHA



Conforme dados do Dieese/PA, o novo aumento de 16,1% foi a primeira alteração no preço do Botijão de Gás de Cozinha de 13 kg, anunciada pela Petrobras este ano na Refinaria. A última alteração no preço do produto foi anunciada no dia 08/10/2021, com aumento de 7,92%.



O Balanço efetuado pelo Dieese/PA mostra que em média o preço do botijão de Gás de cozinha de 13 kg foi comercializado em Belém Capital, em postos de vendas na semana passada (27/02 a 05/03/2022), foi de R$ 108,10, com o menor preço a R$ 95,00 e o maior a R$ 128,00.



Ainda de acordo com o Estudo do Dieese/PA, o preço do Botijão do Gás de Cozinha de 13 kg comercializado no Estado do Pará, continua entre os mais caros do país e varia de preço entre as várias regiões do Estado, alcançando, em algumas, valores em torno de R$ 130,00 por Botijão.



Com estes novos aumentos, a tendência geral é de um efeito dominó nos preços de produtos, bens e serviços na economia como um todo. No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis, tem se refletido fortemente em aumentos de preços generalizados e consequentemente aumento de inflação e perda de poder aquisitivo.

