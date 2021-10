Aumentou: novo decreto autoriza 50% de público nos estádios do Pará

A partir desta quinta-feira (14) está liberada a presença de até 50% do público em estádios, ginásios e arenas esportivas em todo o Pará. O novo decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado pela manhã. Antes, só estava permitida a ocupação máxima de 30%.

Apesar de ter efeito imediato, para que Remo e Paysandu possam ter metade da ocupação de Baenão e Curuzu nas partidas do Campeonato Brasileiro ainda é necessária autorização da Prefeitura de Belém.

O próximo compromisso do Remo no Baenão será na próxima terça-feira (19), às 20h30, pela Copa Verde, contra o Galvez-AC. Já o Paysandu só volta a jogar na Curuzu no próximo dia 23, contra o Ituano-SP, pela 4ª rodada do quadrangular da Série C.

Nova capacidade

Atualmente, o Baenão tem como capacidade máxima de público de 13.792 pessoas. Sob o decreto anterior, de 30%, o Leão poderia ter até 4.137 de público, dividido entre torcedores, dirigentes, imprensa e colaboradores. Com a permissão de 50%, este número aumenta para 6.896.

Pressão

O Remo já realizou duas partidas com a presença da torcida nesta temporada e, em ambas, a diretoria azulina informou que teve prejuízo financeiro, já que o preço do ingresso teve que ser elevado para tentar cobrir as despesas do jogo – o que acabou afastando o público. O Paysandu teve apenas uma partida com a torcida e informou apenas a arrecadação, sem o borderô.

Com isso, os dois clubes encaminharam, no começo da semana, documentos solicitando formalmente aos órgãos competentes, via Federação Paraense de Futebol, o aumento do público para 50%, utilizando como justitifcativas tanto questões de ordem financeira quanto o compromisso com o cumprimento com os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

