Auto do Círio provoca interdição e alteração de itinerários de ônibus na Cidade Velha nesta sexta-feira,6

O Auto do Círio, cortejo em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, percorrerá as ruas do bairro da Cidade Velha, a partir das 19 horas, desta sexta-feira,6. Para garantir a tranquilidade e a segurança de todos os envolvidos, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) farão as interdições e orientação a condutores e pedestres. A ação visa prestar segurança e ordenar o trânsito, em virtude da realização do evento cultural.

O cortejo – O percurso do Auto do Círio seguirá pela Tv. Dom Bosco, rua Dr. Assis, Rua Padre Champagnat, Praça Dom Pedro II e rua Coronel Fontoura. A Praça do Carmo será o ponto de partida da encenação, com saída da frente da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

O cortejo passará pela Igreja Nossa Senhora do Carmo, Catedral da Sé, Praça Frei Caetano Brandão, Igreja Santo Alexandre, Instituto Histórico e Geográfico do Pará, Praça Dom Pedro II, Museu do Estado do Pará e Palácio Antônio Lemos, terminando na Praça Felipe Patroni.

Durante o cortejo, com previsão de quatro horas de duração, haverá pontos de parada para apresentação do Auto do Círio na praça do Carmo, Catedral da Sé, Instituto Histórico e Geográfico, rua Cel. Fontoura ( final do Museu do Estado do Pará).

Interdições – Os bloqueios vão ocorrer a partir das 15 horas, até as 23h. Para garantir a segurança dos atores e participantes serão bloqueadas a Rua Padre Champagnat/ Av.Portugal, Tv.Felix Roque/ Av.Portugal, Av. 16 de Novembro/João Diogo, Rua Coronel Fontoura/João Diogo, Rua Tomázia Perdigão/João Diogo, RuaTomazia Perdigão/Tv. Felix Roque, Rua Dr Malcher/Tv. Felix Roque.

Mudança de itinerários – Considerando a realização da manifestação cultural, as interdições provisórias afetarão as linhas de ônibus que passam pelas vias que serão interditadas. Os agentes de transporte farão a orientação a motoristas e passageiros, sobre a mudança provisória dos itinerários das linhas de ônibus que operam nas vias interditadas. As equipes ficarão dispostas na rua João Diogo com a avenida 16 de Novembro.

Confira como ficam os itinerários de ônibus na Cidade Velha, durante o Auto do Círio:

Linha E. Marex – Felipe Patroni. Sentido Bairro – Centro: Rua João Diogo, Av. 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Trav. de Breves, Av. Almte. Tamandaré, a destino.

Linhas UFPA – Centro Histórico e Jardim Sideral – Pça. Dom Pedro II (Integrante do sistema convencional). Sentido Bairro – Centro: Rua João Diogo, Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, a destino.

Linha Castanheira – Pátio Belém (integrante do sistema seletivo). Sentido Centro – Bairro: Tv. Padre. Eutíquio, Rua 13 de Maio, Av. Pte. Vargas, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, a destino.

Linhas Arsenal, Pedreira – Lomas (BR-316), Pedreira – Lomas (Euclides da Cunha) e Ceasa – Ver-o-Peso. Sentido Bairro – Centro: Av. Marechal Hermes,Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Av. 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Rua do Arsenal, a destino.

Linha UFPA – Ver-o-Peso. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Av. Ignácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, a destino.

Linha Cremação II – Alcindo Cacela. Sentido Centro – Bairro: Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Av. Ignácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Rua do Arsenal, a destino.

Linha Marex – Arsenal: Av. Portugal, Av. Ignácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Rua de Óbidos, Trav. de Breves, Av. Tamandaré, Av. 16 de Novembro, a destino.

Linha Guamá – Pátio Belém: Rua João Diogo, Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, a destino.

