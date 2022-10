Auto do Círio ressalta a cultura popular e celebra a volta às ruas da Cidade Velha

O cortejo do Auto do Círio levou arte, colorido e muita diversão ao bairro da Cidade Velha na noite desta sexta-feira, 7. Com o tema: Agradecer, bendizer e celebrar, o espetáculo comemora sua 28ª edição e faz parte de todo o envolvimento que a festa do Círio de Nazaré proporciona.

O cortejo contou com um novo trajeto este ano, saindo da Casa das Onze Janelas até a praça Felipe Patroni. O prefeito Edmilson Rodrigues participou do auto e destacou o fortalecimento da cultura popular. “É o talento teatral, ciência, o saber científico colocado para fortalecer a cultura popular, tradição de fé do nosso povo”.

O prefeito complementa, que da mesma forma que há uma trindade de fé, amor e esperança, o Auto do Círio expressa também uma trindade – ensino, pesquisa e extensão -, que simboliza as ciências das artes a serviço da sociedade, além de envolver a sociedade na produção do saber. “É o saber popular se misturando com o saber científico produzido na Universidade Federal do Pará. Essa produção é um presente lindo à população de Belém e ao Círio de Nazaré”, ressalta Edmilson Rodrigues.

Cultura e arte popular

O Auto do Círio é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), que busca promover os artistas com performances teatrais.

Este ano, o espetáculo contou com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que atuou no fechamento das vias por onde o cortejo passou. Agentes da Guarda Municipal realizaram a segurança.

“Trouxemos aqui para a praça das Onze Janelas, um espaço maior onde as pessoas podem se concentrar. Este ano tivemos essa parceria imensa com a Prefeitura de Belém, a Semob trabalhou de uma maneira incrível, já estamos com todas as ruas fechadas, conduzindo todo o trânsito. Hoje estamos conseguindo ter uma coisa que não tínhamos há muito tempo, que é um espaço para realmente trabalhar e por isso nós agradecemos imensamente”, informou o coordenador do Auto do Círio, professor Tarik Coelho.

Celebração

A diretora cênica do cortejo, Adriana Cruz, ressaltou a volta do espetáculo presencial. “Ano passado, mesmo com a pandemia, realizamos a festividade de forma on-line, e hoje estamos aqui cheios de afeto para agradecer e celebrar as nossas vidas, a vida de todos e todas que estão aqui hoje e para congregar a nossa presença, a nossa força. É um momento que reúne os artistas da cidade e o público”, explicou.

Neste ano, o espetáculo contou com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que atuou no fechamento das vias por onde o cortejo passou. Agentes da Guarda Municipal realizaram a segurança.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira