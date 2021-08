Automóvel se destroça após choque na BR-316

Um automóvel Fiat Uno de cor prata se espatifou por volta das 13h30 no Km 54 da Rodovia BR-316, em Americano, Distrito do município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Ninguém saiu ferido, mas houve perda total do veículo que se partiu ao meio depois de derrapar e se projetar sobre o canteiro central da via.



O veículo seguia no sentido de Belém para Castanhal com várias caixas de verduras. O condutor, um homem de cerca de 40 anos, muito nervoso e que saiu ileso, não conseguia falar o que aconteceu.

Segundo testemunhas, o Uno teria sido atingido por um veículo maior em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção e deu-se o desastre, no entanto, essa informação não chegou a ser confirmada.



Vários carros pararam na área, porém o tráfego não chegou a ser prejudicado.

O outro veículo que teria causado o acidente não chegou ser identificado, dado que o motorista fugiu do local.

