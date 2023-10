Autópsia do ator Matthew Perry é considerada inconclusiva

A autópsia do ator Matthew Perry, conhecido mundialmente por seu papel como Chandler Bing na série Friends, foi considerada inconclusiva, segundo um porta-voz do Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos EUA. Ao portal Deadline, a fonte disse que o IML fará uma investigação mais detalhada e que no momento aguarda exames toxicológicos.

Matthew foi encontrado morto aos 54 anos, no último sábado (28), na banheira de hidromassagem em sua casa localizada em Los Angeles. Socorristas foram chamados para atender a ocorrência de uma pessoa que teria sofrido parada cardíaca e suposto incidente com água.

Segundo fontes do IML, não há sinais de trauma no corpo do ator. Por ora, o escritório do examinador médico do Condado de Los Angeles adiou o caso, porque mais detalhes na apuração são necessários.

Matthew ganhou o carinho do público após fazer sucesso como Chandler Bing. Ao mesmo tempo que se encontrava no auge de sua fama, ele enfrentava um vício em analgésicos e álcool, tendo ainda passado por clínicas de reabilitação.

O ator tem recebido diversas homenagens desde a confirmação da morte dele. Desde então, fãs se reuniram para relembrá-lo ao redor do prédio em Nova Iorque que representava o local onde os personagens principais, entre eles Chandler, moravam. No local, pessoas de todas as idades deixaram flores, mensagens e tiraram fotos.

