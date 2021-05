Autor de ataque a creche em Santa Catarina é descrito pela polícia como ‘problemático’

O jovem de 18 anos, responsável pelo ataque a creche em Saudades (SC) na manhã desta terça-feira, que deixou três bebês mortos e duas funcionárias, foi descrito pela Polícia Civil como “problemático”, com um perfil de quem teria sofrido bullying na escola, segundo relatos ouvidos pelos investigadores, e que já teria maltratado animais. O Corpo de Bombeiros afirmou que um bebê socorrido está em estado gravíssimo. No momento do atentado, a reação das professoras foi de trancar as portas das demais salas de aula, impedindo a entrada do agressor.

O autor desferiu golpes contra o próprio pescoço, além de abdome e tórax e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital em Pinhalzinho, segundo a Polícia Civil. Depois ele foi transferido em razão de um tumulto de moradores revoltados com o caso na frente da unidade de saúde.

As vítimas do ataque com um facão foram identificadas como os bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses, e ainda a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, e a auxiliar Mirla Renner, de 20 anos. Todas as vítimas receberam pelo menos cinco golpes de faca, sendo as crianças acabaram tendo mais ferimentos. Uma delas, por exemplo, teve cinco facadas só nas costas.

A professora sofreu lesões nas pernas, costas e braço, enquanto a servidora socioeducativa recebeu ferimentos no abdome.

As informações foram dadas pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina em entrevista coletiva ao final da tarde, transmitida de forma remota.

Ainda de acordo com a investigação, havia na casa do criminoso R$ 11 mil em espécie. Os pais dele foram ouvidos e disseram que o valor é oriundo do trabalho dele em uma empresa na cidade. O jovem estaria economizando a quantia e não tinha muitas atividades em que pudesse gastá-la. Até o momento, não há indiícios de haver qualquer relação entre ele e os alvos.

Embora o criminoso tenha ingressado na instituição com duas armas brancas, a perícia adiantou que parece ter sido usada apenas uma das facas que ele levava consigo, sendo de tamanho maior.

Pessoas próximas ao jovem mostraram-se surpresas com o ocorrido e contaram para a polícia que não esperavam uma atitude como a desempenhada por ele nesta terça-feira. Ainda não foi esclarecida a motivação do agressor, que não tinha passagem policial.

O governo do estado e a prefeitura do município de Saudades decretaram luto de três dias a partir desta terça-feira.