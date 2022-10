Autor de novelas e minisséries processa a Globo em R$ 3,5 milhões

O autor de novelas e minisséries, Euclydes Marinho, acionou a Justiça do Trabalho contra a Globo. Ele foi demitido após ter trabalhado como contratado durante 41 anos, nos quais somou duas passagens pela emissora.

Euclydes quer o reconhecimento do vínculo empregatício e pagamento de direitos trabalhistas, como 13º salário e adicionais de férias, que foram negados principalmente a partir de 1982.

Marinho foi contratado com carteira assinada em 1978. Porém, em 1980, ele diz que teria sido demitido para ser recontratado logo em seguida como PJ (Pessoa Jurídica).

Ele deixou a emissora em 2019 e afirma que tem vivido do dinheiro que guardou ou investiu.

No processo, o autor pede R$ 3,5 milhões. Em primeira instância, a Globo venceu após o caso ter sido analisado pelo juiz Marcos Castro, em agosto. A defesa da emissora disse que ele tinha total liberdade como autor de negociar prazos e entregar projetos de trabalho.

O ator recorreu e a ação corre no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). No entanto, ainda não há previsão de quando o processo será apreciado novamente.

Fonte: Pleno News

As informações são do Notícias da TV.

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Fernando Barcellos – 5 minutinho de Alegria