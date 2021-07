Autoridades apuram causas da queda de torre que matou sete pessoas em Pacajás

As autoridades policiais e peritos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, trabalham entre os escombros das torres que desabaram e causaram as mortes confirmadas de sete pessoas na cidade de Pacajá, no sudoeste do Estado, cuja rotina de calmaria foi mudada em função da tragédia ocorrida nessa sexta-feira, 16. As torres estavam sendo construídas para levar energia para o estado do Amapá.



As obras de ereção da torre aconteciam na comunidade de Bom Jardim. O governador Helder Barbalho, por meio de seu twitter, lamentou o trágico acidente.

De acordo com informações procedentes de Pacajá, o Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí foi acionado para a remoção, no entanto, nenhuma vítima foi identificada, até a noite de ontem. Outras treze pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais da cidade, bem como, de outros pontos da região. Ainda conforme as informações procedentes de Pacajá, todas as vítimas estavam na torre que caiu.



Em Pacajá, as autoridades disseram que a torre era construída por uma empresa particular, que faz parte de um projeto para levar energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o Estado do Amapá. As causas do acidente são investigadas.

Procurada, a assessoria da Norte Energia, responsável por Belo Monte, disse que a empresa não é terceirizada da concessionária.

Conforme as informações, a torre ainda não estava finalizada e nem energizada no momento do acidente. Ao menos 26 pessoas estavam no local no momento da queda.