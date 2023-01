Autoridades condenam atos de vandalismo em Brasília e pedem punição aos responsáveis

Autoridades do Brasil inteiro estão publicando, em seus perfis nas redes sociais, notas de repúdio aos atos que culminaram com as invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF na tarde deste domingo, 08, e que levaram o presidente Luís Inácio Lula da Silva a decretar intervenção na Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal. No Estado do Pará, o governador Helder Barbalho usou de seu microblog no twitter para repudiar os atos.



O Grupo Marajoara de Comunicação, nas pessoas de seu presidente, o empresário e ex-governador Carlos Santos e sua esposa, dona Aline Santos, repudiam veementemente os fatos que se desencadeiam neste momento na capital federal, Brasília.

“Repudiamos quaisquer atos de violência, de terrorismo, e tentativa de golpes contra o estado democrático de direito. O Grupo Marajoara não apoia pessoas ou grupos que, baseados em ideologias de violência política, partem para atos que atentam contra a democracia e ordem pública”.



O governador Helder Barbalho (MDB), disse em seu microblog que “Repudio as cenas de invasão do Congresso, do Supremo e do Planalto – além de vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e não aceitaremos este tipo de situação no Pará. Aqui é Lei e Ordem”, escreveu.



Outro que se reportou foi o senador Jader Barbalho (MDB).



“Repudio veementemente os atos de vandalismo e terrorismo em Brasília, com invasão e depredação dos prédios públicos. Tem haver a dura aplicação da lei, inclusive naqueles que são coniventes com essa situação”, disse Jader.

Em outra postagem, Barbalho disse que há necessidade de a sociedade tomar conhecimento acerca das providências punitivas.



Outra autoridade que se reporta é o deputado federal Joaquim Passarinho. Em sua rede social, no Instagram, ele diz: “Dia triste hoje em Brasília, invasão de prédios públicos e depredação não são atos democráticos. Manifestantes estão apenas produzindo provas contra eles mesmos. Faltou inteligência e comando. Triste dia para a democracia hoje!! Pena!”

Foto: Reprodução Redes Sociais