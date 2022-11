Autoridades da Tanzânia investigam verdadeira causa de acidente com avião no domingo

Um avião comercial modelo ATR turboélice com 43 pessoas a bordo caiu na manhã do domingo passado, 06, no Lago Vitória, na Tanzânia. Até as 15h no horário de Brasília, 19 mortes já haviam sido confirmadas pelo primeiro-ministro do país, Kassim Majaliwa, e a operação de resgate continua com o auxílio de diversos barcos. Até a manhã desta quarta-feira, 09, não havia informações acerca dos motivos do acidente que é atribuído ao mal tempo na área.

A aeronave acidentada pertence à companhia Precision Air, mas pode conter o nome de estrangeiros na lista de passageiros, já que a empresa opera em diversas regiões turísticas no país africano, como Zanzibar.

Segundo a companhia, a queda foi registrada às 8h53 locais (2h53 de Brasília), quando o voo PW 494 trafegava entre as cidades de Dar es Salam e a região de Kagera, no noroeste do país. A aeronave já se aproximava do aeroporto de destino, mas teria sido surpreendida pela “intensa chuva e fortes ventos”.

À imprensa local, um sobrevivente relatou que “o voo ia bem”, mas que as condições climáticas mudaram rapidamente. Segundo ele, o piloto relatou a situação aos passageiros e, logo depois, o avião começou a se movimentar de forma diferente, caindo no Lago Vitória e ficando completamente submerso.

Após o acidente, o primeiro-ministro tanzaniano lamentou o ocorrido e informou que as investigações continuam para confirmar o motivo do acidente. Assim como ele, a presidente da Tanzânia, Samia Saluhu Hassan, também manifestou seu pesar e pediu calma à população.

Imagem: Reprodução/Ronabar