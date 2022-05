Autoridades de Segurança Pública do Pará acompanham situação da Vila Cruzeiro

O delegado-geral Walter Resende, o superintendente regional da Polícia Federal Ivo Ribeiro e o secretário estadual de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, embarcaram para a capital carioca ontem, quinta-feira, 26, para acompanhar de perto a situação que envolve criminosos paraenses que foram alvo de uma operação emergencial da Polícia do Rio de Janeiro que redundou em pelo menos 26 mortes, quatro delas, de gente oriundado Estado do Pará e que participariam de organizações criminosas com ramificação interestadual.

Conforme dados oficiais, as autoridades paraenses cooperam com a instituição carioca no sentido de serem traçadas estratégias de enfrentamento às lideranças criminosas com atuação nos estados do Pará e do Rio de Janeiro. O chefe de polícia Walter Rezende explicou que a Polícia Paraense irá atuar de todas as formas no sentido de evitar que o cidadão paraense seja ameaçado em sua integridade ou patrimômino por criminosos, seja no Pará ou qualquer outro ponto do país. Deste modo, acrescenta que as operações policiais de combate ao crime se intensificarão e que a repressão será total.

Deste modo, a Segurança Pública do Pará intensifica ações ostensivas com a Operação Impacto em todo o Estado, sendo presos líderes do crime organizado, foragidos e efetuadas apreensões de drogas e armas, explicou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, acrescentando que as ações integradas se mantêm em diligências para garantir respostas às ações criminosas ocorridas no Pará.

“Juntamos todas as ações da segurança pública, de ostensividade, buscas, capturas e apreensão de drogas e armas. Além disso, dentro das casas penais, estamos mantendo um protocolo rígido de controle, além de suspender as saídas temporárias. A polícia está elucidando os crimes, prendendo os envolvidos e articulando com outra unidade da federação para que possa articular ações contundentes que desarticulem organizações criminosas”, afirmou o secretário de Segurança.

