Autoridades do Marajó se manifestam em defesa do arquipélago

Os prefeitos dos 17 municípios do arquipélago do Marajó, representados pela sua associação, a Amam, se manifestaram neste domingo, 25, por meio de nota pública, contra as informações divulgadas nos últimos tempos, contradizendo a luta geral para que a região se desenvolva e faça sua população mais feliz.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, “O Marajó e sua gente têm sido vilipendiados com a divulgação de informações ultrajantes e descabidas que em nada contribuem para alavancar o desenvolvimento econômico e social da região”.

E prossegue: “Temos buscado alcançar com denodo tal desenvolvimento com um trabalho sério. Os governos federal, estadual e as prefeituras e Câmara Municipais, além da sociedade civil organizada e as mais de 600 mil almas que aqui vivem, rechaçam essa conduta orquestrada de uma gente vil e pusilânime, que generaliza e distorce a realidade marajoara, que não é diferente de outras regiões do país”.

Questionam as autoridades, “afinal, a quem interessa espalhar infâmias e denegrir uma das regiões mais bem preservadas e importantes da Amazônia: Os prefeitos e prefeitas do arquipélago têm trabalhado incansavelmente para oferecer uma vida digna à nossa gente e estamos conscientes de quanto ainda temos de caminhar. Mas não serão denúncias levianas com intenções eleitoreiras que irão promover o desenvolvimento e um futuro melhor para todos”.

A nota é assinada pelo prefeito de Soure, Guto Gouvêa, presidente da Associação dos Municípios do Marajó – Amam.

Imagem: Divulgação