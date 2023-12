Autoridades do Pará desejam um feliz Natal a todos os paraenses

E para celebrar esse dia tão significativa que é o natal, uma das datas comemorativas mais importantes do mundo, onde as pessoas cristãs celebra o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Deus, pessoas de todos os lugares do planeta se reúnem para agradecer e celebrar esse momento tão lindo em família. A data também é celebrada por pessoas de outras religiões e culturas, que enxergam esse momento como uma época de união, amor e solidariedade.

No Natal, autoridades do Estado do Pará compartilharam mensagens nas redes sociais. O governador Helder Barbalho, em um vídeo, destacou os avanços da gestão, com a legenda “ um abençoado Natal e um feliz 2024 para todos”.

“ Em 2023 comemoramos juntos inúmeros avanços e a transformação na vida dos paraenses, de todos os paraenses. Caminhando lado a lado com a população nos 144 municípios, testemunhei cada uma destas transformações.

Em 2024, , vamos avançar ainda mais, com brilho nos olhos e orgulho no coração. Porque ainda há muito a fazer. Vamos consolidar o desenvolvimento sustentável e seguir defendendo, com firmeza, a nossa gente, a Amazônia e a floresta viva.

Como sede da COP 30, vamos mostrar ao mundo que é possível preservar produzindo e produzir preservando, cuidando das pessoas. Que o novo ano nos ilumine na construção de um futuro melhor para todos”, concluiu o Governador do Estado.

Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, gravou um vídeo para os moradores da capital paraense. No vídeo, ele expressa seu afeto e carinho pela população belenense.

“ Natal é sinônimo de vida e aqui em Belém nossa escolha sempre foi pela vida. Desde o primeiro momento, durante a pandemia, o atendimento as famílias em insegurança alimentar, em todas as situações, sempre buscamos priorizar a vida. E nesse Natal, além de celebrar a união, a família, a esperança, quero reafirmar meu compromisso com a vida que se reafirma na superação dos momentos difíceis e se renova no agora, noz tempos de boas novas, de conquistas e de vitorias que beneficiam a todos e a todas. Feliz Natal, Belém! Que sigamos apaixonados pela vida.”

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e sua esposa, a deputada federal Alessandra Haber, desejaram um feliz Natal a todas as famílias da cidade e do estado. Eles pediram que o espírito natalino de união, paz e fraternidade reine nos lares de todos.

“Passando aqui, eu e a Alessandra, pra desejar um feliz natal a cada família de Ananindeua, a cada família do nosso estado, que esse sentimento de união, de paz, de fraternidade, possa reinar aqui com o espirito natalino no lar de cada família, Deus abençoe cada um, Feliz Natal “, concluiu. Em seguida sua esposa continuou com o discurso “Um feliz natal a todos os paraenses que o nascimento do menino Jesus renove a fé, renove a esperança da nossa população, muito amor, muita paz e muita saúde para todos.”

Imagens: Redes Sociais

Por: Marina Moreira