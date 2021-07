Autoridades fazem coletiva para explicar tiroteio com quadrilha em Nazaré

O Sistema de Segurança Pública do Pará explicou durante coletiva à imprensa no começo da tarde desta quinta-feira, 29, a situação de tentativa frustrada de assalto, invasão de um supermercado e troca de tiros que resultou nas mortes de três criminosos, entre eles um identificado como “Nego Jefferson”, um dos mais perigosos chefes de facções criminosas, suspeito de envolvimento com a matança em série de agentes policiais penais. Os delegados Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Walter Rezende, Delegado Geral, e o advogado Jarbas Vasconcelos, secretário de Estado de Administração Penitenciária falaram em nome do governo estadua.



A confusão toda ocorreu nos bairros de São Brás e Nazaré, no centro da capital parense. A ideia do bando, que já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, como afirmou o delegado-geral Walter Rezende, era roubar mais de R$ 1 milhão do posto de serviço bancário do Hospital Ofir Loyola. A Polícia agiu, os bandidos saíram em fuga, invadiram um supermercado localizado na travessa 14 de Março com Avenida Governado José Malcher e depois, três deles tombaram sem vida num posto de gasolina localizado na Avenida Magalhães Barata com 14 de Março a poucos metros da Basílica Santuário de Nazaré.



Segundo o secretário de Administração Penitenciária, o bando precisava cada vez mais de aporte financeiro para aquisição de armas com objetivo de assassinar policiais penais, civis e militares. Ualame Machado disse que a quadrilha, que já vinha sendo monitorada, foi cercada no momento oportuno, nenhum cidadão saiu ferido e três dos marginais acabaram mortos. Há quatro presos.

Apenas um policial civil saiu levemente ferido durante a troca de tiros, mas já está bem.

Pelo menos 40 tiros foram trocados, entre policiais e cinco criminosos, na Magalhães Barat com a travessa 14 de março. Após o caso que deixou três pessoas mortas, entre elas Nego Jefferson, “um dos mais violentos e perigosos criminosos do estado do Pará” segundo o Jarbas Vasconcelos, titular da Seap, policiais que acompanhavam a ocorrência seguiram em perseguição a outros suspeitos em um carro e houve nova troca de tiros.



O condutor do veículo acabou colidindo com um poste. Os bandidos então invadiram um supermercado, na travessa 14 de março, quase na esquina com a avenida José Malcher. No local, uma mulher foi feita refém. Quatro suspeitos foram presos e levados inicialmente para a Delegacia Geral.

“A polícia não está parada. Essas facções criminosas estão sendo desmanteladas; os bandidos identificados, ou estão presos ou estão mortos”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social Ualame Machado ao jornal A Província do Pará e Super Rádio Marajoara AM-1.130.

Reporte: Júnior Campos