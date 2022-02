Autorizadas obras da Estação Rodoviária, mercado e complexo comercial em Benevides

Construção da Estação Rodoviária e reconstrução e readequação do Mercado Municipal e de um complexo comercial são algumas das obras que a serem executadas em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém, em parceria entre o governo do Estado e a prefeitura local. O governador Helder Barbalho e o secretário adjunto de Gestão e Desenvolvimento Urbano Valdir Acatauassú, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), assinaram convênios com a prefeita Luziane Solon, ontem, quarta-feira, 09, para a realização das intervenções em espaços essenciais que, entre outros benefícios, fomentarão a economia e a geração de emprego e renda. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares.



“Assinamos convênios, frutos de emendas de deputados estaduais e federais, junto com o governo do Estado, para ajudar o município de Benevides a crescer. Além de asfaltamento de ruas da cidade e urbanização das duas PAs, estamos assinando um convênio para recuperação do Mercado Municipal, dando dignidade para os feirantes poderem trabalhar num ambiente adequado, favorecendo não apenas quem trabalha, mas estimulando que o ambiente das feiras possa ser o melhor para quem quer consumir os produtos do Mercado Municipal”, informou o governador Helder Barbalho.

Ele assinou ainda convênio para obras no centro comercial de Benevides, que fomentarão a geração de emprego e renda, ajudando o comércio, e segundo o governador “fazendo com que o dinheiro circule aqui em Benevides, e com isso ajude a cidade a se desenvolver. Portanto, o governo do Estado e a prefeitura foram capazes de construir esse momento especial para a história do município, que fará com que essas obras permitam que Benevides fique mais bonita, fique melhor, uma cidade para o presente e para o futuro”.



INTEGRAÇÃO

Por meio da Sedop, o Estado vai executar obras de pavimentação e construção da Estação Rodoviária de Benevides. O projeto conta com uma área aproximada de 900 metros quadrados (m²) para atender à demanda local e à integração regional com mais comodidade e segurança aos usuários. O projeto contempla a pavimentação da via lateral, a fim de melhorar o fluxo de veículos e a segurança dos pedestres.

Um dos convênios assinados garante a reforma e adequação do Complexo Comercial. O espaço onde funcionava o antigo terminal será readequado, para receber um amplo complexo, com cerca de 5.500 m², para o fomento da economia local. O espaço terá restaurantes, lanchonetes e uma área arborizada.

A comerciante Maiane Sena, 19 anos, que trabalha há 17 anos no local, conta que as melhorias serão muito bem-vindas. “Há mais de anos estávamos precisando desta reforma, de uma melhoria no comércio de Benevides. Precisamos muito de recursos para a gente ter o nosso próprio espaço e acabar com essa agonia de monta e desmonta, sujeira, bagunça, coisas que atrapalham o nosso comércio”, disse Maiane Sena.



SEGURANÇA ALIMENTAR

As obras no Mercado Municipal vão melhorar as condições de higiene, segurança alimentar e geração de emprego e renda para quem trabalha nos boxes de venda de hortifruti, peixes e mariscos, ou na galeria de lojas.

Também será realizada a pavimentação em 3,6 km em Benevides, alcançando o bairro de Canutama, a comunidade Nova Aliança – localizada no distrito de Benfica – e o bairro Maguari. Todos serão contemplados com serviços de drenagem superficial, pavimentação asfáltica e sinalização.

Morador da Rua Cristina Figueiredo Diniz, no bairro Maguari, Iago Holanda Chagas Ramos está ansioso pela obra de pavimentação. “Nasci e me criei aqui, e sempre foi muito ruim. Em março, quando é o período chuvoso, as ruas ficam intrafegáveis. Minha esposa tem um comércio, e vai ficar até melhor para as pessoas frequentarem lá. Que bom que foi confirmado. Vai ficar muito melhor a nossa vida”, afirmou o morador.

O secretário adjunto de Gestão e Desenvolvimento da Sedop, Valdir Acatauassú, ressaltou a importância das obras para o Benevides e o apoio do governo do Estado ao crescente desenvolvimento dos municípios paraenses.



PARCERIA

“A Secretaria vem executar obras que vão engrandecer ainda mais esse município. Estaremos fazendo aqui 3,6 quilômetros de pavimentação asfáltica no bairro do Canutama, na comunidade Nova Aliança e no bairro do Maguari. Estamos trazendo convênio para a utilização do antigo terminal, para transformar em um espaço comercial, e também vamos revitalizar o mercado municipal. São obras que realmente mostram o interesse da prefeitura em se tornar muito mais próxima da população, fazendo com que tenha acesso a novos pontos de encontro, de reunião. O governo do Estado está junto, apoiando essas iniciativas para o bem da população local”, frisou o secretário adjunto.

A prefeita de Benevides, Luziane Solon, agradeceu ao governo do Estado e aos deputados pelos convênios celebrados. “O senhor está realizando um sonho, porque agora Benevides vai ter uma avenida e outras obras importantes, como a feira, e o nosso mercado, que terá um espaço melhor. Muito obrigada por entender a importância dessas obras para o município de Benevides”, destacou a gestora do município.

Imagem: Agência Pará