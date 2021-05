Auxílio Emergencial: 2ª parcela terá 5 pagamentos esta semana

No último domingo a Caixa iniciou os pagamentos do segundo lote do auxílio emergencial 2021, para os nascidos em janeiro. Durante a semana serão mais cinco pagamentos, que começam na terça-feira (18) e se estendem pelos dias 19, 20, 21 e 22.

Serão contemplados os beneficiários nascidos em fevereiro, março, abril, maio e junho, respectivamente.

De acordo com o banco público, nas respectivas datas os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.

Auxílio

O auxílio emergencial é um benefício instituído no Brasil pela Lei de nº 13.982/2020, que previu o repasse de 600 reais mensais a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e também contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social.