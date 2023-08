Auxílio Gás de agosto é de R$ 108 e chega a 5,63 milhões de famílias

O valor do Auxílio Gás pago em agosto é de R$ 108 por família. O preço é referente a um botijão de gás de 13 quilos, em valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Neste mês, o benefício é concedido a 5,63 milhões de famílias, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (18) pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelo programa.

No total, a pasta vai transferir R$ 608,54 milhões, que começaram a ser depositados aos beneficiários nesta sexta-feira. Os pagamentos do Auxílio Gás seguem o número final do Número de Identificação Social (NIS), de acordo com o mesmo calendário do Bolsa Família.

Segundo o ministério, 48% das famílias que recebem o Auxílio Gás moram no Nordeste. Em seguida, vem o Sudeste (33%), o Norte (10%), o Sul (6%) e o Centro-Oeste (3%). 87% dos lares beneficiados pelo programa são liderados por mulheres.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Têm direito a receber o Auxílio Gás famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que têm renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo, ou seja, R$ 660. Beneficiários de outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também podem receber o Auxílio Gás, já que benefícios sociais não são computados no cálculo da renda.

O Auxílio Gás também é pago a famílias que tenham em sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para receber o Auxílio Gás, é necessário solicitar a inscrição no CadÚnico junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da região, além de manter as informações atualizadas.

Se a família já estiver inscrita no CadÚnico, é possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Bolsa Família, aplicativo Caixa Tem ou pelo Atendimento Caixa, através do telefone 111.

O pagamento do Auxílio Gás, feito a cada dois meses, é realizado por depósito em conta Poupança Social Digital, conta Poupança Caixa Fácil ou por Plataforma Social, sendo possível o saque com cartão social.

Calendário do Auxílio Gás de agosto

O Auxílio Gás segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, que leva em consideração o número final do NIS. Veja quando serão feitos os depósitos de agosto:

NIS final 1 – 18/08

NIS final 2 – 21/08

NIS final 3 – 22/08

NIS final 4 – 23/08

NIS final 5 – 24/08

NIS final 6 – 25/08

NIS final 7 – 28/08

NIS final 8 – 29/08

NIS final 9 – 30/08

NIS final 0 – 31/08

Fonte: IG/Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil