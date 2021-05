Av. Presidente Vargas ganhará novas paradas de ônibus seletivas

De passinho em passinho, os usuários do sistema de transporte público que utilizam as paradas de ônibus localizadas na av. Presidente Vargas, centro de Belém, acabam ocupando uma faixa da rua. O mau hábito, muitas vezes motivado pela obstrução das calçadas ou a parada dos ônibus fora da área prevista para embarque e desembarque, foi alvo da ação educativa realizada na manhã desta terça, 17, pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB).

Organizada pela Divisão de Educação para o Trânsito da SeMOB, a operação faz parte da campanha Maio Amarelo pela conscientização da segurança no trânsito. Durante a atividade, uma equipe formada por agentes de educação, trânsito e transporte abordaram tanto os usuários, quanto os motoristas de ônibus, para orientar sobre a forma correta de acesso ao transporte público na área.

“As pessoas se acostumaram a esperar na rua pelo ônibus. Além de ser um risco desnecessário, você não ganha mais tempo para embarcar. Na verdade, acaba atrasando o trânsito. Com a pista ocupada, o ônibus se vê obrigado a parar fora do ponto ou em filas duplas o que, por sua vez, formam engarrafamentos. É um erro atrás do outro, por isso a SeMOB está intensificando a educação e a fiscalização no local”, afirma Tatiane Pinheiro, chefe de Educação para o Trânsito da SeMOB.

Até o dia 21, a ação está sendo realizada no ponto de ônibus da av. Presidente Vargas próximo à rua Manoel Barata, local escolhido por ser um dos mais movimentados no acesso ao transporte público. “Os ônibus costumam estacionar afastados da calçada. Além disso, não tem espaço na calçada para gente ficar. É tanto camelô que só ficou a rua para a gente esperar o ônibus”, diz a dona de casa Juliana Pimentel, 36 anos.

Em relação aos vendedores informais, a Organização Pública de Belém vem fazendo um trabalho de educação e conscientização para que eles se adequem às normas de ordenamento público. “Neste primeiro momento, a Organização Pública realiza serviços de orientação aos vendedores informais, a fim de garantir o cumprimento do Código de Posturas do Município no que se refere, principalmente, à desobstrução das vias de acesso para os pedestres”, destaca o Coordenador da Organização Pública, Rafael Braga.

Semob implantará novo sistema de parada na av. Presidente Vargas

Após um levantamento técnico da situação das paradas de ônibus do centro histórico de Belém em janeiro, a SeMOB irá implantar novo sistema de paradas seletivas na avenida Presidente Vargas. Com quatro pontos de ônibus ao longo da via, no novo sistema cada linha fará apenas duas paradas alternadas, tornando o fluxo mais dinâmico e evitando engarrafamentos.

O trabalho educativo desenvolvido neste mês de maio, portanto, se torna um preparativo para orientar usuários e operadores do sistema de transporte público antes da implementação das mudanças, que beneficiarão toda a mobilidade nesta que é uma das principais vias da área central de Belém.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém