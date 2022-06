Avaí X Fortaleza | Brasileirão Série A | 16.06.2022

Na noite desta quinta-feira (16) o Avaí e o Fortaleza disputam a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. o confronto está marcado para acontecer ás 19h no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina e terá cobertura pelo canal de A Província do Pará.

O Avaí chega nesta partida cheio de gás após vencer o Botafogo por 1 a 0, isso fez com que a equipe se afastasse da zona de rebaixamento, atualmente o time na 14º colocação com um total de 14 pontos.

Já o Fortaleza é o Lanterna da Série A com apenas sete pontos dentro de 33 disputas. Com um rendimento ruim, a equipe tenta diminuir a diferença para sair do Z-4, que atualmente é de 5 pontos.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação