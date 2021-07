AVAÍ X REMO | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 28.07.2021

Ouça na AM 1130 Avaí x Remo ao vivo no Campeonato Brasileiro Série B 2021 5ªRodada Avaí e Remo se enfrentam em partida adiada da 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis.