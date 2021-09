Avanço de sinal: Um morre e outro está em estado grave no hospital

Um homem ainda não identificado morreu e outro, até o momento também sem identificação, está internado em estado grave no Hospital Municipal de Parauapebas, em consequência de acidente ocorrido por volta das 3h35 da madrugada desta quarta-feira (22). A fatalidade se deu no cruzamento da Rodovia PA-160 com a Avenida G, Bairro Cidade Jardim.

Dirigido pelo motorista João Robson Nascimento Ferreira Júnior, o caminhão VW, cor azul, placas JFP9F04, trafegava pela PA-160 no sentido Canaã dos Carajás-Parauapebas, quando, no cruzamento com a Rua G, a motocicleta Honda Pop, cor preta, placa NHE-5193, que trafegava em alta velocidade, avançou o sinal vermelho e foi colhida pelo veículo pesado.

João Robson parou mais adiante e correu em socorro aos ocupantes da moto, que se arrastavam pelo asfalto muito feridos. O motorista ligou para o Samu, que chegou minutos depois e levou para o Pronto Socorro o homem que estava na garupa.

Enquanto isso, o piloto da moto se arrastou até o meio-fio, onde sentou e encostou a cabeça em um tapume, murmurando “minha perna”. Segundo João Robson, a perna direita do homem virou para trás. Quando a ambulância do Samu retornou para apanhá-lo, constatou que ele havia acabado de morrer, ali mesmo.

O condutor do caminhão, então, tentou ligar para o Centro de Controle Operacional (CCO), a fim de comunicar o acidente, mas não conseguiu atendimento. Ligou então ao 190 e foi atendido em Marabá, onde conseguiu um número de telefone do 23º BPM, no qual foi atendido.

Por: Caetano Silva

Fonte: Blog Zé Dudu