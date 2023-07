Avanço nas obras de reforma e requalificação aumenta expectativas dos permissionários do Mercado de São Brás

A esperada reforma do Mercado de São Brás é resultado de um investimento de R$ 50 milhões em recursos garantidos pela Prefeitura de Belém, por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal. Para os mais de 200 permissionários que hoje ocupam o local e que tiveram que ser remanejados devido ao início das obras, o momento é de expectativa por melhorias no espaço, após a obra.

“Esse é o sonho de muitas décadas, ver o mercado ser revitalizado e se tornando um presente para Belém. Essa obra representa muito para nossa cidade e para nós trabalhadores”, afirma a permissionária Rosana Martins, que atua há 35 anos no Mercado de São Brás.

A também permissionária Regina Mauriti diz que, após a reforma, as vendas dela tendem a aumentar. “Tenho certeza que com o mercado reformado e cuidado, vamos ter mais público aqui”.

Avanço

Com prazo de conclusão de 18 meses, conforme a ordem de serviço para a intervenção, assinada em fevereiro deste ano, as obras de reforma e requalificação do Mercado de São Brás seguem avançando.

Na manhã desta quinta-feira, 13, o prefeito Edmilson Rodrigues, ao lado da equipe técnica responsável pelo empreendimento e de permissionários do espaço, esteve no local da obra. “Fico feliz em ver que a obra avança em várias frentes. Essa é uma obra de valorização da economia popular. Parabéns a todos e todas que estão envolvidos nesse sonho de transformar o Mercado de São Brás”, declarou o prefeito de Belém durante a visita.

As obras no Mercado de São Brás foram iniciadas no final do mês de junho, após remanejamento dos permissionários do complexo para a feira provisória localizada a poucos metros do mercado.

