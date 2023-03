Avassaladora, França não dá chances e goleia Holanda em Paris

Começou com o pé direito a caminha da França rumo à Eurocopa 2024. Nesta sexta-feira, o selecionado francês recebeu a desfalcada Holanda, no Stade de France, e, com um primeiro tempo avassalador e brilho de Mbappé, goleou por 4 a 0.

A seleção de Didier Deschamps volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita a Irlanda. Do outro lado, a Laranja Mecânica recebe o selecionado de Gibraltar, também na segunda.

Passeio francês

Sem perder tempo, a França mostrou suas credenciais e levou apenas dois minutos para abrir o placar em Paris. Após bola recuperada no campo ofensivo, Kolo Muani abriu na esquerda com Mbappé, que rolou na medida para Griezmann. O camisa 7 bateu de primeira e mandou no cantinho, sem chances para Cillessen.

Mesmo após o primeiro gol, a seleção francesa não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando a Holanda. Tanto que aos sete, após cobrança de falta de Griezmann pela direita, Cillessen não conseguiu a defesa e viu Upamecano empurrar para o fundo das redes.

A Laranja Mecânica demorou para assimilar o golpe. Sofrendo com desfalques, o time holandês seguiu oferecendo espaços e sofreu mais um duro golpe aos 21. Tchouaméni descolou grande passe pelo meio, a bola passou por Muani e chegou até Mbappé, que, de primeira, bateu firme e deixou o seu: 3 a 0.

E o prejuízo poderia ter sido ainda maior na primeira etapa. Dominante, o selecionado comandado por Didier Deschamps continuou criando chances. Na melhor delas, aos 35, Konaté aproveitou cruzamento da esquerda, foi no terceiro andar e testou no cantinho, obrigando Cillessen a fazer uma grande defesa.

Melhor em campo, Mbappé fecha conta

Na volta do intervalo, como era de se esperar, a França, com a vitória encaminhada, diminuiu o ritmo, mas seguiu dominando as ações. Do outro lado, a Holanda adotou uma postura mais ofensiva e assustou com Depay em cobrança de falta. Maignan mandou para escanteio.

Com o passar do tempo, as duas seleções iniciaram o processo de alteração em suas equipes, o jogo ficou morno e só voltou a esquentar nos minutos finais no Parque de France. Aos 33, Mbappé aproveitou bola recuperada na entrada da área e bateu cruzado para boa defesa de Cillessen.

Logo na sequência, Youssouf Fofana foi lançado nas costas da marcação, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Seria o quarto dos franceses, mas o volante foi flagrado em posição de impedimento.

Um minuto depois, Mbappé tratou de transformar o bom volume azul em bola na rede. O camisa 10 voltou a tirar proveito de vacilo da defesa holandesa e, desta vez, com requintes de crueldade, se livrou de dois defensores e colocou no cantinho. Goleada francesa: 4 a 0.

Já nos acréscimos, a Holanda ainda teve uma chance para marcar o gol de honra, mas desperdiçou. Após toque de mão de Upamecano na área, o árbitro marcou pênalti, mas Depay cobrou mal e parou nas mãos de Maignan,

