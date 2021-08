Avell lança nova linha com foco em alto desempenho e mobilidade

A Avell, marca catarinense de computadores de alto desempenho, acaba de anunciar nesta quinta-feira (05) seus novos modelos com foco em performance e mobilidade. Batizada de MOB, essa linha tem computadores equipados com processadores Intel Core de 11ª geração, placas de vídeos NVIDIA da série 30 e preços que começam a partir de R$ 7.999,20 na loja oficial da marca.

A nova linha pode ser basicamente dividida em dois grupos. Os computadores da série A (A52, A62, A65 e A70) possuem tela de 15,6 polegadas enquanto os modelos da série C (C62 e C65) têm display de 17,3 polegadas. Apesar de contarem com um hardware poderoso, os computadores têm entre 2,1 e 2,5 kg de peso, reforçando a característica de mobilidade da linha.

Os modelos “de entrada”

As versões mais “básicas” dessa nova linha já possuem um hardware surpreendente. Os modelos A52, A62, A65 e A70 suportam até 64 GB de memória RAM DDR4 de 3.200 MHz (Dual Channel) e 2 slots de armazenamento SSD PCIe (sendo que um deles é SATA).

O A52, o mais “simples” da família MOB, vem equipado com processador Intel Core i5-11400H, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB) e tela com resolução Full HD de 120 Hz. O preço de pré-venda começa a partir de R$ 7.999,20.

Já o modelo A65 traz versões mais potentes do chipset (Intel Core i7-11800H), placa de vídeo (NVIDIA RTX 3060 de 6 GB ou 3070 de 8 GB) e display com resolução QHD (1440p) de 165 Hz. Este último modelo também tem uma porta Thunderbolt 4 e teclado mecânico como diferenciais, custando a partir de R$ 12.999,60.

Os modelos com tela maior

Já as versões da série C tem tela de 17,3 polegadas. (Fonte: Avell/Divulgação)Fonte: Avell

As versões da série C da linha são caracterizados pelo display de 17,3 polegadas e resoluções que variam do Full HD até o QHD. Todos os modelos também têm suporte a até 64 GB de memória RAM DDR4 de 3.200 MHz (Dual Channel) e 2 slots de armazenamento SSD PCIe (sendo que um deles é SATA), e pesam até 2,5 kg.

O destaque vai para o modelo C65, o mais caro da família com preços a partir de R$ 23.999,40. Além do acabamento em liga de magnésio, o notebook pode vir com uma RTX 3080 (de 16 GB), touchpad de vidro e sensor infravermelho na webcam para autenticação pelo Windows Hello.

Embora possuam um hardware extremamente parrudo, a empresa reforça que estes modelos ainda são capazes de servir muito bem aqueles que precisam de levar o computador para onde for.

“Nosso compromisso em desenvolver notebooks de alta performance tem como objetivo atender as necessidades e expectativas de consumidores exigentes”, conta Emerson Salomão, CEO da empresa. Ainda de acordo com o executivo, esses modelos “são ideais para os usuários que gostam de colocar a mão na massa e não dispensam mobilidade”.

Fontes

Avell

Eduardo Harada

via nexperts