Avenida Cultural na Presidente Vargas em Belém ocorrerá neste próximo domingo com programação cultural

Neste próximo domingo (22), Belém recebe a terceira edição da ‘Avenida Cultural’, que ocorrerá na Av. Presidente Vargas, que deve ser fechada aos veículos para garantir a livre circulação de pedestres a atividades de lazer e apresentações musicais.

O evento ocorre a partir das 9h, no trecho entre as ruas Gaspar Viana e a Riachuelo, a iniciativa promoverá atividades artísticas e culturais no local tudo de forma gratuita.

Serão montados dois palcos onde acontecerá diversas apresentações, em um dos palcos como por exemplo, apresentação da Guarda Municipal de Belém e contará também com o talento do grupo Kananciuê, a desenvoltura do carimbó Sabor Marajoara, Nega Rô e Sambloco.

No outro palco que ficará próximo ao Banco do Brasil, as apresentações serão de DJ Eddie Pereira, Dj Kauê, Dj’s Noite Suja e Bruna B.O. Já no quarteirão do antigo Central Hotel, o evento vai oferecer atividades de ginastica, ritmos e jogos recreativos.

No quarteirão da C&A, sob o comando da Secretaria de Juventude,Esporte e Lazer (Sejel) o evento vai oferecer atividades atividades, como ginástica, ritmos e jogos recreativos.

O projeto da Prefeitura Municipal de Belém, executado por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e outras órgãos municipais, tem o intuito de levar acesso à cultura e lazer, de maneira gratuita, para a população de vários bairros de Belém.

Cultura, arte e lazer

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destaca a ação como um compromisso para oferecer um momento de confraternização e de bem-estar à população. “Se temos compromisso com uma Belém mais feliz, temos que ter uma política cultural, no sentido amplo, com arte, esporte, lazer, música, dança e artesanato, para que seja uma cidade que garanta o direito pleno à cidadania”.

Foto: Mácio Ferreira/ Ag.Belém