Avenida do Tapanã tem apenas um ponto de ônibus coberto ao longo de 5 km

A recém inaugurada avenida Tapanã foi pavimentada e duplicada, recebendo uma boa reestruturação nas calçada e ciclofaixa que beneficiam milhares de pessoas do bairro. Entretanto, o mesmo não aconteceu com as paradas de ônibus, pois no máximo há uma placa indicando o ponto, sem estrutura nenhuma.

Dessa maneira, a espera do ônibus se torna ainda mais fustigante, sem proteção contra forte chuva ou sol. De olho nesse problema dos pontos de ônibus inadequados para a espera do coletivo, os moradores do bairro, através do grupo Tapanã em Movimento, fizeram uma contagem de quantas paradas com abrigo existem na avenida.

Ao longo dos quase 5 km, encontraram apenas um ponto com abrigo, localizado, coincidentemente, na frente de um grande supermercado da região. O movimento diz que a situação extremamente desconfortável e desrespeitosa com os usuários do transporte público, que ficam expostos ao sol e a chuva, sem ter onde sentar e sequer se abrigar.

Por conta disso, através de suas redes sociais eles pedem, para a prefeitura e o governo estadual, para que sejam instaladas paradas de ônibus adequadas ao longo da avenida. Os moradores esperam ansiosos por essa melhoria.

Fonte: Ver-o-Fato / Emanuel Maciel