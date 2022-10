Avenida Tapajós, em Santarém, recebe obras de pavimentação asfáltica

O asfalto avança em Santarém alcançando os quatro cantos da cidade. Na última quinta-feira, 21, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) iniciou as obras de pavimentação asfáltica na Avenida Tapajós. São 2.680m de extensão, da Avenida Cuiabá até a Rua 15 de Novembro, que estão recebendo os serviços.



As obras buscam manter a boa trafegabilidade na Avenida que em virtude da última cheia dos rios foi impactada em alguns pontos. Pedestres, veículos e comerciantes já estão sendo beneficiados.

Oscar Leal é vendedor e trabalha na Orla da Cidade. Ele aprovou a execução dos serviços. “Eu trabalho na Tapajós de segunda a segunda e estou presenciando as obras de pavimentação feitas com um asfalto bom. Só de olhar dá para ver que é o adequado para a rua, porque passa muito caminhão grande aqui. Então tá show de bola”.



As obras estão sendo realizadas pela empresa vencedora de licitação Uniterra Serviços de Terraplenagem LTDA.

O investimento é de R$ 3.471.758,99 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).



De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, os serviços estão sendo efetivados com o dobro de cuidado, uma vez que a avenida é bastante movimentada.

“É uma avenida diferenciada, com um grande número de veículos que trafegam diariamente por ela, por isso há um certo cuidado, principalmente na hora em que as equipes estiverem trabalhando. Nós temos acompanhado de perto todo o trabalho e sem dúvidas será algo que vai melhorar ainda mais o aspecto do nosso cartão postal que é a nossa Orla”, enfatizou Simões.



O prefeito Nélio Aguiar enfatizou sobre a obra. “Essa é uma obra muito aguardada, pois é uma continuação do projeto Orla. A frente da nossa cidade vai ficar mais linda ainda. Iniciamos pela Avenida Cuiabá e seguiremos até a 15 de novembro no centro da cidade, praticamente toda a orla receberá pavimentação”.



Imagens: Ascom/PMS