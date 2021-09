Avião afunda após fazer pouso de emergência no Amazonas

Um avião de pequeno porte acabou afundando na última quinta-feira (16), ao fazer um pouso de emergência, e cair no Rio Jutaí, nas proximidades do município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas.

As informações são de que a aeronave CESSNA 210 atendia o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami, e já havia feito algumas viagens trocando equipes médicas.

No entanto, em uma das missões, o piloto estava sozinho e precisou fazer um pouso de emergência. O avião acabou afundando, e por sorte, o piloto conseguiu ser resgatado sem ferimentos por moradores de uma comunidade indígena.

Ele foi levado para São Gabriel da Cachoeira, e as causas do acidentes serão apuradas.

Fonte: Portal do Holanda