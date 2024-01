Avião atola em aeródromo e é empurrado por populares

Um avião de pequeno porte atolou no pátio de aeronaves do aeródromo de Marechal Thaumaturgo, no Acre. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3). As informações são do G1.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) destacou que o episódio não ocorreu na pista de pouso.

– O Deracre informa que realiza manutenção periódica nos aeródromos do estado e que já atua nas ações que antecedem a restauração do pátio de aeronaves de Marechal Thaumaturgo – disse ainda o presidente da autarquia, Sócrates Guimarães.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que populares ajudaram a desatolar a aeronave.

Não foram divulgados dados sobre o destino do voo nem a quantidade de passageiros do táxi aéreo.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo G1